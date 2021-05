Setor de festas fará eventos pilotos para testar protocolos

Testes de Covid-19 na entrada, mesas com no máximo 6 pessoas distantes 2 metros uma das outras, cadeiras a 1 metro de distância, pratos frios servidos individualmente, pratos quentes por um garçom no bufê, treinamento no manuseio de talheres e copos, som de bandas ou DJ com baixo volume para que pessoas não se aproximem para conversar, pistas de dança permitidas apenas para dança dos noivos e cada casal num quadradinho, como num jogo de xadrez. O setor de eventos em São Paulo começa a se organizar para fazer pilotos durante o mês de junho e testar protocolos, esperando uma retomada. O presidente da Abrafesta, Ricardo Dias, diz que o primeiro evento piloto foi feito nesta quinta-feira, 27, para 60 pessoas durante palestra do governador João Doria no Palácio do Governo. Mas na lista dos eventos pilotos já estão previstos casamentos e também uma reunião corporativa para 500 pessoas. Dias diz que o setor passou 15 meses parado, estudando todos os protocolos possíveis para a volta.

“O setor perdeu 98% do faturamento no período, com demissões em massa”, diz Dias. “E este é um setor que trabalha com muitos freelancers que ficaram completamente desamparados. Um técnico de som que ganhava 7 mil reais de repente tinha só um auxílio emergencial de 600 reais”. Os eventos pilotos devem ser realizados somente depois da fase de transição, em São Paulo, que era para terminar na próxima semana, mas foi prorrogada por mais 15 dias. “Já aprendemos que temos que viver cada semana. Não adianta programar”.