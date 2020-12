Senado aprova nova lei do gás com mudanças no texto

O Senado aprovou, na tarde desta quinta-feira, 10, o novo marco regulatório do gás natural. O texto oferecido pelo relator, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), trouxe alterações em relação ao que foi aprovado na Câmara e, por isso, deverá voltar à Casa para que as mudanças sejam ratificadas ou rejeitadas.

A principal dela é a criação de usinas termelétricas inflexíveis — que não nunca desligam — na Floresta Amazônica. Este foi um dos pontos que permitiu a desobstrução da matéria. As usinas, além de substituírem as térmicas atuais, movidas a óleo combustível ou diesel, também financiarão a construção de uma malha de gasodutos na região. O custo do desenvolvimento dessa malha será pago pelos consumidores de energia elétrica.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter