Saldo de empregos em 2020 é muito menor do que o antes anunciado

Fruto de comemorações mensais por parte do então secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde o ano passado, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram um cenário bem menos otimista que o celebrado por Guedes. Os dados com ajuste, que constam no sistema do Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira, 3, mostram que o saldo de empregos criados em 2020 foi de 75.883 e não de 142.690 como o anunciado em janeiro deste ano, ou seja, 46,8% menor. O sistema do Caged permite que as empresas façam ajustes das declarações e também há envios de informações fora do prazo, reajustando os dados para cima, ou muito para baixo, como com os números de 2020.

Questionado, o Ministério do Trabalho e Previdência, afirmou que a diferença se deve a declarações realizadas fora do prazo e reflete “uma mudança no resultado bruto de admissões e demissões – apenas 3,6% de demissões a mais do que o informado no fim de 2020 e 1,8% de admissões a mais do que o informado no fim de 2020. Em nota, a pasta salienta que, mesmo com a revisão, o resultado se mantém positivo, “em que pese o pior momento da pandemia da Covid 19”.