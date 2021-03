Saída de diretora pode antecipar BC autônomo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou na noite desta quinta-feira, 18, que está indicando a economista-chefe do Banco Bocom BBM, Fernanda Guardado, para ocupar o cargo de diretora de assuntos internacionais e riscos corporativos. Ela poderá ocupar o lugar de Fernanda Nechio, que está deixando o BC por razões pessoais e ficará somente até a próxima reunião do Copom, dias 4 e 5 de maio. Mas a saída de Nechio pode mesmo é precipitar o BC autônomo. A nova diretora, se aprovada pelo Senado Federal, já terá o mandato de 4 anos previstos na nova lei que deu autonomia ao Banco Central. Outro ponto importante será a aprovação ou não do nome de Fernanda Guardado pelo presidente Jair Bolsonaro, que terá a prerrogativa de escolher toda a diretoria que vai estrear o BC autônomo. O próprio Roberto Campos Neto precisa ainda ser nomeado pelo presidente Bolsonaro para ter direito ao mandato de 4 anos. Bolsonaro tem cerca de 90 dias para fazer todas as nomeações.