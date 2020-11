Renegociação de dívidas fica em alta durante a pandemia

Os brasileiros têm se mostrado dispostos a quitar suas dívidas, a despeito do cenário econômico conturbado causado pela pandemia. O volume renegociado no 3º trimestre deste ano aumentou 118% em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados da emDia, fintech do Santander Brasil especializada no segmento e que completa um ano neste mês.

Esse percentual tende a avançar nos próximos meses, já que a plataforma soma mais de 3,7 milhões de clientes cadastrados. O potencial de recuperação de crédito é confirmado pelo acelerado crescimento da emDia, que apresenta expansão média mensal de 30% no volume de propostas desde o início da pandemia, acredita a fintech.

