Reforma administrativa, precatórios e o Orçamento

VEJA Mercado | Abertura | 31 de agosto.

O mês de agosto termina com os investidores voltando os olhos para Brasília com três temas importantes e que vão adentrar o mês de setembro: a reforma administrativa, os precatórios e o Orçamento.

O relator da reforma administrativa deve apresentar seu relatório nesta terça-feira e existe expectativa de que ainda nesta semana seja votado na Câmara. A questão dos precatórios segue em discussão, com forte articulação para que o assunto seja encerrado por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), evitando desgaste para o governo no Congresso. O governo diz que não terá os 90 bilhões de reais para pagar os precatórios que vencem no próximo ano e está propondo um parcelamento. E a proposta do Orçamento deve ser entregue até hoje pelo governo. Em princípio, terá que ter a previsão dos 90 bilhões em precatórios e o ministro Paulo Guedes diz que então todos verão os impactos disso no Orçamento.

Nos fatos relevantes, destaque para grande movimentação no setor de saúde. O grupo Sul América informou que fez uma proposta não solicitada para comprar a HB Saúde por 485 milhões de reais. Já a Rede D’Or informou a desistência de seguir comprando a rede de laboratórios de imagem Alliar, por conta do acordo de acionistas feito às pressas depois que o empresário Nelson Tanure comprou 26% da empresa. O Grupo Fleury avalia o ativo.

No mercado imobiliário, a BR Properties anunciou a venda de 55% do Complexo JK Bloco B por cerca de 556 milhões de reais.