Raízen abre mercadinho para concorrer com lojas express das varejistas

A Raízen é uma empresa de energia da Shell e da Cosan. Produz combustíveis, açúcar e etanol e gera energia. Vai até fazer um IPO bilionário na bolsa de valores. Mas a Raízen também agora tem mercadinhos na maior cidade do país para concorrer com as lojas express das grandes varejistas como o Pão Minuto, Carrefour Express, Hirota, ou qualquer mercadinho express. A empresa fez uma joint venture com a mexicana FEMSA Comércio e criou o Grupo Nós para explorar lojas de conveniência Select, que ficam nos postos de combustíveis, mas também o mercado de proximidade com o OXXO. O grupo está anunciando nesta quinta-feira, 24, a abertura de cinco lojas do mercado em São Paulo, nas zonas sul e central.

Antes de abrir as lojas, a empresa faz um estudo com ferramentas de inteligência para abrir um mercadinho sob medida para cada região. Se é uma região de escritórios, o mercadinho terá mais lanches, bebidas geladas, comidas práticas. Se é mais residencial, terá mais produtos de limpeza, alimentos, temperos, ovos. Pouco conhecido no Brasil, o mercado OXXO é a maior rede de proximidade da América Latina, bastante popular no México. As primeiras lojas no Brasil foram abertas na cidade de Campinas, para testar o mercado brasileiro.