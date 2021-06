Qualicorp aposta que o mundo digital pós-pandemia precisará de uma casa

Enquanto o mundo digital chegou a outro patamar na relação com o cliente durante a pandemia, a Qualicorp, empresa que administra planos de saúde, acredita que não pode deixar de ter um espaço físico para aprimorar a relação. A empresa alugou uma casa de esquina próxima ao Parque do Ibirapuera e a chamou de a “Casa do Cliente”, onde pretende fazer um atendimento ao estilo das agências para clientes de alta renda dos bancos. A Casa do Cliente será um espaço para resolver qualquer problema, assim como também em um futuro próximo a empresa pretende lançar um cronograma de atividades de saúde que envolvam o próprio Parque do Ibirapuera. “Ficamos todos tão reclusos durante esta pandemia que queremos ofertar calor humano no pós-pandemia”, disse a diretora de relações com o cliente, Nilva Ramos. A ideia é estudar o resultado da casa, que foi montada em São Paulo, para eventualmente lançar um espaço parecido em outras cidades.