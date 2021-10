Prêmio Nobel: aumento de salário mínimo e imigração não afetam empregos

Um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia deste ano foi o economista David Card, natural do Canadá e professor da Universidade de Califórnia. O motivo pelo prêmio, segundo os organizadores do prêmio, foi por sua contribuição empírica para a economia do trabalho. Card descobriu em suas pesquisas, ainda na década de 90, que o aumento do salário mínimo, por exemplo, “não leva necessariamente a menos empregos”. Pelo contrário, a pesquisa mostrou que um aumento do salário mínimo em Nova Jersey não prejudicou – e pode ter realmente impulsionado – o crescimento do emprego em restaurantes de fast-food que eram o foco de seu estudo.

David Card também fez contribuições fundamentais para pesquisas sobre imigração, que mostra que o impacto econômico de novos imigrantes é mínimo. Em uma entrevista ao New York Times, Card disse: “Sinceramente, acho que os argumentos econômicos (contra a imigração) são de segunda ordem. Eles são quase irrelevantes. ” Outra descoberta de suas pesquisas mostra que poucos dos imigrantes que vão para os Estados Unidos sem concluir o ensino médio têm probabilidade de ter rendimentos médios iguais aos dos residentes nativos. Mesmo assim, os filhos dos imigrantes nascidos nos EUA acabam ganhando o suficiente para compensar a falta de poder aquisitivo de seus pais.

Card divide o prêmio deste ano com Joshua D. Angrist, professor de economia da Ford no Massachusetts Institute of Technology, e Guido W. Imbens Angrist, professor de economia na Stanford Graduate School of Business. “A pesquisa dos vencedores ajudou a encontrar a causa e o efeito por trás de certas grandes questões sociais”, disse o comitê. Angrist e Imbens mostraram que conclusões sobre causa e efeito podem ser tiradas de experimentos naturais. “A estrutura desenvolvida por eles tem sido amplamente adotada por pesquisadores que trabalham com dados observacionais”, diz o Comitê.