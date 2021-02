Por que uma deputada do PSDB votou contra urgência da autonomia do BC

Chamou atenção o voto contrário da deputada Bruna Furlan (PSDB-SP) ao requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central. Ela e Alexandre Frota (PSDB-SP) foram os únicos a votarem não ao requerimento, aprovado nesta terça-feira, 9, por 363 a 109. A explicação sobre o voto de Frota é simples: todos sabem que ele faz uma oposição até mesmo irracional ao governo Bolsonaro. Mas o posicionamento de Furlan foi estranho.

Ficou mais fácil entender após seu pai, Rubens Furlan (PSDB), prefeito de Barueri, aparecer em um vídeo junto de Carlos Lupi, presidente do PDT, dizer que recebeu o convite para concorrer ao governo de São Paulo, em 2022, pelo partido trabalhista. Disse que tomará a decisão nos próximos dias. Membros do PDT dizem que Bruna Furlan já votou conforme a orientação do possível futuro partido, que era oposta à do PSDB.

Veja abaixo o vídeo de Furlan sobre o convite feito por Lupi.

