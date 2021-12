Pfizer diz que já tem contrato com governo federal de vacina para crianças

A Pfizer emitiu no fim da tarde desta sexta-feira, 17, um comunicado para falar sobre a tentativa do governo de São Paulo de negociar diretamente a compra de vacinas para imunizar crianças. A empresa informou, no entanto, que os contratos que têm com o governo federal já englobam as novas versões de vacinas, inclusive para diferentes faixas etárias e que vai continuar as tratativas com o governo federal para definir as próximas etapas do fornecimento. O último contrato com o governo federal foi fechado em novembro para fornecimento de 100 milhões de doses para entrega em 2022.

O governo de São Paulo oficiou a Pfizer para tentar negociar diretamente as vacinas diante da resistência do governo federal em distribuir a vacina, mesmo com autorização da Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro chegou a ameaçar técnicos da agência. O Ministério da Saúde por sua vez anunciou hoje que vai fazer ainda vai debater publicamente para decidir se distribui vacinas para crianças.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Giro VEJA: Bolsonaro ameaça e Anvisa reage