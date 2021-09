Petrobras diz que tem “ambição” de ser carbono zero. É suficiente?

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 20, que tem ambição de ser carbono zero nos prazos estabelecidos no Acordo de Paris. A empresa só não deixou exatamente claro como fará isso, dizendo apenas que quer acelerar a descarbonização na produção e exploração de petróleo. O anúncio foi feito em conjunto pelas 12 maiores petroleiras que fazem parte do Oil and Gas Climate Initiative (OGCI – Iniciativa Climática para Óleo e Gás, na sigla em inglês). Mas aparentemente todas ignoraram o alerta feito pelos técnicos da Agência Internacional de Energia que chegaram à conclusão que, para cumprir o Acordo de Paris ,o mundo precisaria simplesmente parar de fazer novos investimentos em produção e exploração de petróleo neste exato momento.

Em seu anúncio, a Petrobras apenas lembrou que no seu plano estratégico prevê investimentos de 1 bilhão de dólares para desenvolver combustíveis mais sustentáveis, como diesel renovável e bioquerosene de aviação e também financiar pesquisas em energias renováveis e soluções de baixo carbono.