Pedro Bial vai vender criptomoedas no intervalo do Fantástico

A gestora de criptoativos Hashdex quer popularizar os criptoativos e para isso quer jogar pesado em publicidade. A empresa contratou o jornalista e apresentador Pedro Bial para ser seu garoto-propaganda. No intervalo do programa Fantástico deste domingo, programa que já foi inclusive apresentado por Bial, o jornalista vai contar um pouco sobre as grandes coberturas jornalísticas que fez sobre acontecimentos que mudaram o mundo, como a reunificação das Alemanha. A partir desta perspectiva, vai dizer que a próxima grande mudança que presenciará é a dos criptoativos. A ideia da agência de publicidade Artplan é que o jornalista possa tentar traduzir que é possível investir de forma segura e simples em criptomoedas, como o bitcoin, que é a mais famosa e a mais negociada no mundo inteiro. A Hashdex é uma fintech brasileira. Um dos seus produtos mais famosos é um ETF que reflete um índice criado pela empresa com a Nasdaq e que possui hoje 250 mil clientes.

A propaganda chega curiosamente bem no momento em que o bitcoin se recupera depois de uma queda brusca no meio do ano. A cripto teve altas expressivas nas últimas semanas e está sendo negociada nesta sexta-feira, 15, acima dos 61 mil dólares.