Parlamentares questionam demora da PRF em desobstruir estradas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e os deputados Tabata Amaral (sem partido-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) estão questionando o Ministério da Justiça sobre a demora da Polícia Rodoviária Federal em acabar com a paralisação do que dizem ser de “caminhoneiros bolsonaristas”, que promovem bloqueios em 15 estados. O Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio de Freitas, é o órgão de governo que tem divulgado boletins constantes sobre a situação das estradas, apesar da PRF ficar debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça. Na noite de quarta-feira,8, a informação era de que cerca de 120 pontos de bloqueio tinham sido debelados, mas o ministério não informa se também os caminhoneiros puderam seguir viagem nestes pontos.