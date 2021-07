O “stories” do Twitter não deu certo e vai desaparecer

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Depois de oito meses, o Twitter está dando adeus ao Fleets, um tipo de stories da rede social, que some depois de 24 horas. Basicamente, não deu certo. O chefe de produtos do Twitter, Ilya Brown, disse que eles imaginavam que os usuários passariam a entrar mais na conversa, mas não foi o que aconteceu. A partir de 3 agosto, o usuários da rede verão apenas os Spaces ativos, que são as salas de bate-papo a la Clubhouse.