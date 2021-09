O que o Botafogo fez para faturar 12 vezes mais com sua loja?

O Botafogo está tentando botar dinheiro para dentro de casa e parece que está conseguindo. A nova administração do clube, sob o comando do CEO Jorge Braga e do ex-Bahia Lênin Franco, mudou o negócio de e-commerce ao fazer uma parceria da loja oficial do time com a FutFanatics, selecionada em um processo de concorrência. O clube diz que o resultado é que está faturando em um mês tudo o que faturou durante todo o ano de 2019 com vendas online. No primeiro mês da parceria, a receita foi de 750 mil reais. Em 2019 inteiro, o faturamento com e-commerce foi de 700 mil reais.