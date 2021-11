O mapeamento de Tarcísio em torno da insatisfação dos caminhoneiros

A despeito das declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da insatisfação de caminhoneiros com os sucessivos aumentos do preço dos combustíveis, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vem comemorando o que considera um bom trabalho para desmobilizar as paralisações. Ele repete a assessores que vê uma desmobilização constante a partir dos trabalhos da pasta em torno do mapeamento das possíveis greves e da ação rápida da pasta para aplainar os ânimos. Mantendo-se discreto em relação ao assunto, Freitas prefere o silêncio, por acreditar que o assunto tornou-se muito mais sensível depois dos movimentos do 7 de setembro.