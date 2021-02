O amor de verão entre o mercado e Arthur Lira

O mercado financeiro não se fez de rogado ao apoiar Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara. Alguns influentes operadores fizeram até campanha para o alagoano. Contudo, só uma forma deste amor de verão sobreviver à próxima estação: avançar nas reformas. O entendimento de grandes agentes do mercado é de que não há mais desculpa ou impedimentos para que se coloque em discussão a reforma tributária e a administrativa. Lira mesmo já disse ver com prioridade a PEC Emergencial e a reforma administrativa. Eufórico, disse na madrugada desta terça-feira, 2, inclusive, que tentará aprovar ao menos uma das duas nestes primeiros 100 dias como presidente da Câmara. Se não conseguir, o namoro pode acabar antes do que se imaginava.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter