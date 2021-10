Nubank entra de cabeça no mundo do funk e do rap

Em menos de 4 meses, o Nubank entrou fundo no mundo do funk e do rap para tentar expandir drasticamente sua base de clientes e chegar também às periferias. Nesta quinta-feira, 7, anunciou parceria com o rapper Emicida para produzir conteúdo de educação financeira. Na terça, já tinha anunciado uma parceria com o KondZilla, a produtora de funk que possui o maior canal do Youtube do Brasil e um dos dez maiores do mundo, com mais de 68 milhões de seguidores. Em junho, já tinha surpreendido ao anunciar Anitta como sócia e membro do conselho de administração. A cantora é um fenômeno das redes e só no Instagram tem que 56 milhões de seguidores. Fontes do Nubank juram que é só coincidência essa entrada massiva no mundo do funk.