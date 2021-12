Nubank é oficialmente mais valioso que Itaú e Bradesco

O Nubank é oficialmente o banco mais valioso da América Latina. A companhia revelou que a ação que será negociada a partir de amanhã, 9, na bolsa de Nova Iorque custará 9 dólares, o topo da faixa. Isso significa que a companhia passa a valer cerca de 41,5 bilhões de dólares, ou cerca de 229 bilhões de reais, valor de mercado superior aos de Itaú (213,4 bilhões de reais) e Bradesco (188,4 bilhões de reais). Para os analistas, a precificação ficou dentro do que era esperado pelo mercado. “É um passo importante para o sistema financeiro brasileiro e cria uma luz no final do túnel para todas as 700 fintechs que atuam por aqui, por mais que a grandíssima maioria nunca chegue lá”, avalia Carlos Macedo, analista da Ohmresearch. Mais importante que a precificação inicial são as negociações durante a primeira semana da bolsa, movimentos que serão monitorados já a partir de amanhã, 9.