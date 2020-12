Nova concorrente da B3 abrirá rodada de investimentos em 2021

A empresa de tecnologia Mark 2 Market (M2M) está conversando com mais de um fundo e se prepara para abrir uma rodada de investimentos com o objetivo de captar entre 4 e 5 milhões de dólares. A operação deve ocorrer entre março e abril de 2021 e a porcentagem a ser colocada no mercado dependerá das ofertas dos investidores.

A companhia que produz software de gestão para operações financeiras e tesouraria recebeu no final de 2013 aportes de dois fundos de Venture Capital brasileiros, entre eles a KPTL. Responsável por cerca de 50% do mercado de Certificado de Recebimento do Agronegócio (CRA), a M2M foi autorizada em dezembro pela CVM como a única companhia além da B3 a atuar como Central Depositária de CRAs.

“Pretendemos competir com a bolsa no mercado de renda variável em um prazo de 2 a 5 anos, dependendo do quanto o mercado demandar”, diz o CEO Rodrigo Amato. No curto prazo, a ideia é avançar a atuação para CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e debêntures. Em três anos, a expectativa é de faturar de 25 a 30 milhões de reais por ano com os serviços oferecidos.

