Norma internacional vai definir regras para calcular desmatamento

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) está finalizando a proposta de um texto base que vai definir métricas para o cálculo de taxa de desmatamento de países. A ideia é de estabelecer regras de medição com satélites de alta resolução que possam inclusive auferir exclusivamente áreas desmatadas de mata nativa. A proposta será apresentada em junho e vai receber contribuições de todos os países que hoje adotam as regras ISO, segundo o presidente da ABNT, Mário William Esper. A expectativa é de que até julho do próximo ano já exista uma regra mundial. Isso significa que pode ser o fim das polêmicas sobre quanto um país desmata ou não, independentemente dos governos, tornando transparente as taxas mundiais. A medida também tende a ser relevante para decisão de investimentos de grandes fundos internacionais que hoje evitam países com altos índices de desmatamento.