No Dia das Mulheres, Vivara inicia projeto de responsabilidade social

A Vivara, por meio de uma de suas marcas, a Life, está iniciando uma campanha para impulsionar o desenvolvimento de meninas e mulheres carentes neste 8 de março. Em parceria com o instituto Free Free, a campanha reforça a importância de alcançar a liberdade física, a saúde emocional e a independência financeira. A campanha “A História é sua Força” tem como objetivo arrecadar fundos para apoiar meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade no país.

A Life by Vivara vai destinar, durante o mês de março, parte da renda das vendas de joias selecionadas para o Instituto Free Free, especificamente para a plataforma educacional, que foi lançada na quarta-feira, 3. A Vivara, empresa que conta atualmente com 87% de mulheres em seu quadro de funcionários, quer reforçar o pilar de protagonismo feminino. “Temos muito orgulho em ser uma empresa com atuação feminina tão expressiva e que está presente em tantos momentos importantes para as mulheres. Admiramos o trabalho do Free Free de transformar e levar mais esperança para a vida de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Juntas, esperamos inspirar muitas pessoas com essa campanha”, afirma Marina Kaufman, diretora de marketing da Vivara.

Para a CEO do Free Free, essa parceria vai apoiar ainda mais meninas e mulheres no desenvolvimento de suas carreiras e saúde emocional. “Ter o apoio de marcas como a Life by Vivara é essencial para acelerarmos nosso impacto e chegarmos em ainda mais meninas e mulheres durante esse momento crítico que estamos vivendo. A Life é uma marca que representa em suas peças a história, memórias e momentos da vida de cada mulher. E o Free Free acredita que é na nossa história que está nossa grande força. É essa a mensagem que queremos trazer a vocês: a sua história, é você quem constrói. E nós podemos, e vamos, te ajudar nessa trajetória. Estamos muito felizes com essa parceria – que seja a primeira de muitas”, diz Yasmine Sterea.

