Não importa o tamanho do investidor, Itaú é a ação mais queridinha

A fintech Fliper, do grupo XP, fez um mapeamento de uma carteira de 50 bilhões de reais com mais de 400 mil contas de investidores e constatou que a ação do Itaú é a queridinha do mercado, não importando o tamanho do investidor. Na faixa dos investidores que têm até 100 mil reais investidos, além de Itaú, a preferencia recai sobre Magalu, Tesouro Selic e Via Varejo. Na faixa seguinte, dos que possuem entre 100 mil e 500 mil reais investidos, o pódio é Itaú, Tesouro Selic, Magalu e Petrobras. Na carteira dos investidores com mais de 500 mil reais, a preferencia ainda é o velho CDB que rende CDI, depois vem Petrobras, Itaú e Vale. A pesquisa também mostra que o varejão tomou gosto pela bolsa e já têm 45% do seu patrimônio aplicado em ações, contra 32% dos investidores com maior capital.