Na Faria Lima, Alckmin fala de seu “querido amigo” nas prévias do PSDB

Os amigos mudam. Que o diga o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ainda do PSDB. Em almoço na sede da gestora RPS Capital, na Faria Lima, com duas dezenas de Agentes Autônomos de Investimentos, o ex-governador se referiu o tempo todo ao governador Eduardo Leite como “querido amigo”, sem esconder sua preferência por Leite nas prévias do partido. O governador do Rio Grande do Sul enfrenta o governador de São Paulo, João Doria, para ser o escolhido a candidato a candidato a presidente da República. Quem não lembra, foi Alckmin quem lançou Doria no PSDB e o apoiou como candidato a prefeito, no já distante 2016. Mas eles romperam mais tarde.

De saída do partido, Alckmin não deixou de criticar a forma como as prévias estão sendo feitas, sem dar muito poder de voto aos filiados.