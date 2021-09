MTST invade a bolsa de valores

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra entraram na bolsa de valores de São Paulo nesta quinta-feira, 23. Segundo os manifestantes, a bolsa é o maior símbolo da especulação e da desigualdade social. “Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura o Bolsonaro lá são os donos do Mercado!”, diz o movimento. Em release divulgado à imprensa, o movimento diz que a invasão é pacífica e foi feita para protestar contra o aumento da fome no país e reivindicar ações que auxiliem a população a enfrentar a insegurança alimentar. “É inadmissível que quase 100 milhões de brasileiros estejam em situação de fome e insegurança alimentar enquanto os bilionários movimentam R$ 35 bilhões por dia só aqui na Bolsa”. Os manifestantes se concentraram em uma área que é pública na bolsa e já se retiraram. Não entraram em nenhuma parte de acesso restrito e não teve impacto em nenhuma operação de mercado.