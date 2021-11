Moro já age como candidato e busca diretrizes para um programa econômico

O ex-ministro Sergio Moro, às vésperas da filiação ao Podemos, já tem agido como candidato a presidente, mesmo sem saber se no fim acabará como candidato a senador. Pessoas próximas ao ex-juiz da Lava-Jato afirmam que ele está conversando com economistas e empresários “que têm a visão real do momento econômico”. Segundo um nome forte no Podemos, Moro está conversando “com todos os possíveis, inclusive com aqueles que não adotarão posição política e permanecerão no anonimato diante das candidaturas”. “Ele está procurando a diretriz. O desastre fiscal, que é herança maldita, as desigualdades sociais, os entraves ao desenvolvimento são os grandes problemas”, afirma este político.