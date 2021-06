Miniapartamentos esgotam em 10 dias

Em um recorde de velocidade de vendas e contrariando o senso comum de que com a pandemia está todo mundo atrás de mais espaço, a Benx Incorporadora esgotou em dez dias seu estoque de apartamentos ao estilo kitnet com tamanho entre 24 e 28 metros quadrados em um prédio que vai ser erguido próximo à avenida Faria Lima, na região de Pinheiros, em São Paulo. Cada miniapartamento vale em média 310 mil reais e faz parte do programa municipal de habitação de interesse social, voltado para população com renda média mensal de 6.600 reais. Mas como fazer com home office? O prédio promete entregar uma área comum com coworking.