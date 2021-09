Minério e petróleo devem ditar rumos da bolsa

VEJA Mercado | Abertura | 27 de setembro.

A semana começa com as commodities subindo, o que costuma significar boa notícia para a bolsa brasileira, especialmente para as ações como Petrobras, Vale e siderúrgicas em geral, que ajudam a puxar o Ibovespa como um todo. O petróleo sobe mais de 1% e o minério de ferro mais de 3%. Mas commodities seguindo em alta, também significa mais pressão sobre a inflação. Não a toa o mercado está revisando para cima pela vigésima quinta semana consecutiva a previsão do IPCA para este ano. Na semana passada, estava em 8,35% e agora vai a 8,45%. Na semana passada, a prévia do IPCA do IBGE mostrou forte alta para o mês de setembro. Mas pela primeira semana, a Selic se manteve na mesma previsão da semana anterior em 8,25%.

Já a Evergrande, que assombrou as bolsas mundiais na semana passada, deu uma desaparecida do noticiário, mas os investidores seguem de olho na possibilidade de colapso no setor imobiliário chinês.