Mineradoras já apreciam o que pode ser um novo ‘boom’ das commodities

Muitos analistas indicam que um novo superciclo de alta dos preços das commodities é iminente. E é possível que as mineradoras já estejam apreciando este momento. Três balanços publicados entre terça-feira, 16, e quarta, 17, deixam bem claro que os preços do minério de ferro já estão em níveis pra lá de aprazíveis para o setor. Puxadas pela rápida recuperação da China — um dos únicos países a registrar crescimento em 2020 —, a BHP, a Glencore e a Rio Tinto anunciaram o pagamento de vigorosos dividendos a seus acionistas. Esta última teve a maior distribuição de lucro de seus 148 anos de história. Por aqui, a Vale já anunciou que obteve, no quarto trimestre, o maior volume de vendas de minério de ferro de sua história para a China, além de ótimos resultados em outras áreas, como níquel. A expectativa é grande para o balanço, previsto para a outra quinta-feira, 25.

