Microempreendedores e informais estão vendendo menos, mostra índice

As vendas de microempreendedores e profissionais autônomos estão em queda, segundo o Índice SumUp do Microempreendedor. O índice registrou 75,15 pontos em agosto, uma queda de 15,83% em relação ao mesmo período do ano passado e queda de 1,95%, em comparação a julho de 2021. Este índice é feito pela FGV e medido com base no universo de microempresas que usam as maquininhas SumUp no Brasil. O professor da Fundação Getúlio Vargas responsável por formular o Índice, Renan Pieri, diz que a atividade econômica dos microempreendedores e informais continua a ser impactada diretamente pelo desemprego.