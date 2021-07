MDB parte para o ataque contra Bolsonaro e Paulo Guedes

Propina na vacina. Conta de luz que sobe. Até o Mourão disse que o governo errou. Por decisão majoritária, o partido resolveu aumentar as críticas ao governo e estas foram algumas das frases que o MDB postou nas redes sociais nos últimos dias, ignorando os líderes do governo no Congresso e no Senado, que são do partido. Nas próximas postagens, o partido vai atacar o que está chamando de uma “pseudo reforma tributária” e que aumenta carga. Sob a liderança de Arthur Lira (PP), a Câmara abandonou o relatório da reforma costurado por Baleia Rossi, atual presidente do MDB, e resolveu fazer uma reforma fatiada, que está desagradando a classe média e aos empresários.

“Nossa postura sempre foi propositiva, para ajudar na agenda econômica. Isso acabou com essa proposta de reforma eleitoreira, que penaliza quem gera emprego e renda. No fim das contas, também prejudica a classe média. O único objetivo do governo é aumentar carga tributária para o governo gastar mais em 2022”, disse o deputado. “É nossa obrigação fazer um posicionamento firme. Até porque temos uma proposta de verdade. Uma reforma ampla, que simplifica o sistema e gera crescimento. Estava pronta para ir a voto, mas acabou engavetada com apoio do governo. Como disse Horácio Lafer Piva, Guedes fez um anti-reforma tributária.”

As críticas também chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, o partido entrou com uma ação pedindo que o governo seja obrigado a estabelecer um protocolo médico para tratamento da Covid-1e

O líder do governo no Senado é o senador Fernando Bezerra e, no Congresso, o senador Eduardo Gomes.