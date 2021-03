Localiza Unidas: Cade aceita concorrentes no processo e fusão pode atrasar

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aceitou que Movida, Fleetzil, ALD e Ouro Verde interfiram no processo que analisa a fusão da Localiza com a Unidas. Na prática, isso significa que esses concorrentes podem apresentar petições, pareceres, contestações e até mesmo apelar da decisão final do Cade. Ou seja, a fusão pode atrasar, segundo informa um experiente advogado em processos administrativos no Cade. A Movida e a Ouro Verde já contestam um dado básico da fusão: a participação das duas empresas no mercado de aluguéis de automóveis. Pelas contas da Movida, a empresa resultante da fusão teria 70% do mercado. Pelas contas da Ouro Verde seria de 65% e não os 37% que foram apresentados.

A Localiza e a Unidas anunciaram no ano passado a fusão de suas operações, criando uma gigante de cerca de 50 bilhões de reais. A operação foi aprovada pelos acionistas, mas precisa do aval do Cade. O processo para a aprovação da fusão começou a correr no início do ano.