Lira reitera críticas ao Senado e acirra clima de guerra com Pacheco

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), já tinha feito críticas ao Senado ontem mesmo quando foi rejeitada a Medida Provisória que promovia a minirreforma trabalhista dizendo que os senadores deixariam 3 milhões de jovens sem emprego. Lira reiterou as críticas na noite desta quinta-feira, 02, em publicação no Twitter. “A MP 1045 facilitava a geração de empregos e a inclusão de jovens no mercado de trabalho. O Sistema S tem um valor inestimável para o Brasil e para a capacitação da mão de obra. Mas eles não toparam abrir mão de um pequeno pedaço de seus recursos para custear o BIP.” Não foi só por isso que o Senado não aprovou o texto, que sofreu diversas mudanças na Câmara e afetava direitos trabalhistas. O Senado rejeitou também em retaliação ao processo de tramitação da MP 1040, que ganhou jabutis na Câmara, que foram derrubados no Senado e retomados na Câmara para ser enviado à sanção do presidente.

A guerra entre Lira e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está visivelmente declarada. Fontes próximas a Pacheco têm dito que nenhum projeto populista e eleitoreiro de Bolsonaro passará no Senado.

Todo mundo fez sacrifício na pandemia. O Sistema S não. E, infelizmente, parte do Senado não enxergou. — Arthur Lira (@ArthurLira_) September 3, 2021