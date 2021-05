Lira prometeu reconduzir ex-relator do “orçamento secreto”

Em sua campanha para ser presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) fez algumas promessas, como a de entregar o cargo de relator do Orçamento 2022 para o deputado federal Domingos Neto (PSD). A promessa não foi ao acaso. Domingos Neto foi relator do Orçamento 2020 e foi o primeiro a ocupar o cargo já na nova lei de diretrizes orçamentárias com a missão de distribuir bilhões nas agora conhecidas “emendas de relator”. Na época, a expectativa é de que ele ficasse com a chave do cofre e fosse responsável por determinar que parlamentar receberia quais valores. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou a parte da lei que dava ao deputado esse poder, deixando as escolhas a cargo do governo. Mas mesmo sem todo o Orçamento na mão, Domingos ainda pôde pelo menos decidir quais pastas seriam contempladas e os recursos a serem destinados a algumas estatais como a Codevasf, conhecido como o “escritório executivo do Centrão” que está no epicentro das revelações do “orçamento secreto” ou “orçamento paralelo” divulgado pelo jornal Estadão. O jornal revelou que parlamentares foram contemplados com orçamentos muito superiores ao obrigatório para fazer obras ou destinar recursos a suas bases eleitorais. Em troca, o presidente Bolsonaro ganharia apoio político.

A promessa de campanha de Lira está comprometida porque os próprios deputados do Centrão dizem que pelo regimento, Domingos Neto não pode ser duas vezes relator em um mesmo mandato.