Lira diz que nova MP do governo não vai forçar racionamento de energia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que conversou com o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e que ele garantiu que a Medida Provisória que o governo prepara para manejar a crise hídrica não vai trazer qualquer dispositivo sobre racionamento de energia. “Será feito o incentivo ao uso eficiente da energia pelos consumidores de maneira voluntária”, disse o presidente da Câmara em suas redes sociais. Mais cedo, o presidente da Câmara tinha dito pela segunda vez em menos de uma semana que o país passaria por um racionamento.

O governo, no entanto, quer ter o poder de manejar o uso da água, o que significa tirar o poder da Agência Nacional das Águas. Na MP da Eletrobras, recém aprovada no Congresso, um dispositivo foi incluído no Senado fazendo justamente o contrário.