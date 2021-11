Lira confirma votação e pauta PEC dos Precatórios para esta quarta-feira

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pautou a votação da PEC dos Precatórios, para as 18h desta quarta-feira, 3. O chefão da Casa estava enfrentando dificuldades para aglutinar deputados para votar presencialmente a proposta, sonho de consumo do governo para consolidar o aumento dos valores pagos pelo Bolsa Família recauchutado, o Auxílio Brasil de 400 reais.

A Proposta de Emenda à Constituição 23, como é conhecida a PEC dos Precatórios, é o interesse número um do governo. A matéria propõe um limite para o pagamento de dívidas judiciais da União. De 89,1 bilhões de reais que vencerão em 2021, só 40 bilhões de reais seriam liberados para serem pagos, rolando o restante da dívida. A proposta ainda prevê a alteração da correção do teto de gastos, que deixaria de ser feita de acordo com a inflação corrida em doze meses até junho e passaria para dezembro.