Itaú já vê PIB mais para próximo de zero em 2022 

A equipe de economistas do Itaú Unibanco revisou suas expectativas do PIB não só para este ano, mas especialmente para 2022. O banco que previa um crescimento de 1,5% para o ano que vem, revisou pela segunda vez suas projeções e agora já estima um crescimento de apenas 0,5%. Eis os motivos: “A revisão decorreu principalmente da nossa expectativa de taxa de juros mais elevadas. Além disso, acreditamos que a política fiscal será contracionista, mesmo levando em conta o novo programa de transferência de renda, pois o gasto público primário total deve recuar para nível próximo ao observado em 2019 em termos reais. Vemos desaceleração do setor industrial global e queda de preços de commodities ano que vem. Por último, a atividade econômica não se beneficiará mais do impulso advindo da reabertura do setor de serviços, algo que, na nossa visão, ficará restrito ao segundo semestre deste ano.”