Hotel da Hard Rock no Nordeste ganha data de entrega

O primeiro hotel da marca Hard Rock Hotel no Brasil, em Fortaleza (CE), entrou na fase de construção com a contratação da construtora BN Engenharia, do grupo Bueno Netto. A VCI SA, incorporadora dos empreendimentos da marca, fechou contrato que prevê a entrega da primeira fase de obras em dezembro de 2021. O contrato engloba as 535 unidades do hotel divididos em quatro blocos e uma completa área de lazer e entretenimento, com restaurantes, piscinas, bares, estúdios, áreas de eventos, academias, ambientes kids e teen, salão de beleza, cinema, loja e spa.

“O diferencial dos projetos da marca Hard Rock Hotel está na arquitetura ricamente detalhada, na exigência de uma aplicação rigorosa de engenharia para funcionamento impecável de todos os equipamentos e suas funcionalidades para experiência de conforto únicas. Estamos aptos para assumir esse desafio”, adianta João Antonio Mattei, diretor geral da BN Engenharia.

A VCI assinou seu primeiro contrato com a Hard Rock Hotel em 2014, para desenvolvimento de seus projetos no Brasil, em uma sólida e complexa negociação com alto grau de exigências do grupo americano. Ao olhar para o Brasil e observar a falta de bandeiras internacionais na hotelaria (87% do mercado não possui marcas de rede), a VCI apostou na oportunidade de trazer marcas globais com propostas diferentes do convencionalismo do setor e ampliar a oferta de alto padrão de qualidade para o turismo. Com a Hard Rock Hotel, desenvolve atualmente seis projetos: Fortaleza (CE) e Ilha do Sol (PR), já em obras avançadas, São Paulo, Natal, Recife e Foz do Iguaçu, em desenvolvimento.

