Hackers furtam criptomoedas de corretora japonesa

A corretora japonesa de criptomoedas Liquid foi assaltada. Hackers levaram 97 milhões de dólares em moedas digitais e algumas das carteiras da corretora foram comprometidas. A informação dada pela corretora é que os hackers estavam transferindo ativos para quatro carteiras e a empresa está transferindo seus ativos para uma Cold Wallet, um tipo de pendrive que fica desconectado de sistemas onde pode se guardar criptomoedas em segurança. A Liquid funciona como uma corretora em que investidores comuns compram e vendem as criptomoedas e é uma das 20 maiores do mundo.

We are sorry to announce that #LiquidGlobal warm wallets were compromised, we are moving assets into the cold wallet.

We are currently investigating and will provide regular updates. In the meantime deposits and withdrawals will be suspended.

