Guedes sobre “orçamento secreto”: Graças a Deus não temos nada com isso

Os ânimos dentro do Ministério da Economia depois da revelação, pelo jornal O Estado de S. Paulo, da existência de um “orçamento secreto” no governo são de alívio. “Graças a Deus não temos nada a ver com isso”, repete Paulo Guedes à sua equipe, comemorando o fato de os holofotes sobre o assunto estarem voltados para outras pastas que não a dele. A alegria também, é claro, envolve o fato de seu antagonista, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estar no epicentro da polêmica. O “orçamento secreto” trata de uma série de emendas de relator que direcionaram dinheiro para a pasta de Marinho e o governo foi quem definiu os parlamentares que seriam beneficiados com recursos polpudos para investir em obras e tratores para suas bases eleitorais.