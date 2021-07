Guedes: Não é um privilégio tirar R$ 400 bi em dividendos e não pagar IR?

Falando para industriais e banqueiros nesta quinta-feira, 22, o ministro da economia, Paulo Guedes, defendeu veementemente a cobrança de 20% sobre dividendos que está na proposta da reforma do imposto de renda. “Não é um privilégio tirar 400 bilhões de reais em dividendos e não pagar IR?”, perguntou o ministro. “Eu não quero que a empresa pague, quero que você (acionista da empresa) pague”. A proposta, segundo o ministro, é que a empresa pague apenas 20% de imposto e somente se houver distribuição de lucros é que se pagaria mais 20%, sobre esses dividendos.

“A hipocrisia de se esconder atrás do pobre é uma prática no Brasil. Um exemplo foi quando falamos do imposto sobre transação”, argumentou o ministro sobre a proposta do imposto de movimentação financeira. Seu argumento é que 0,1% sobre um salário mínimo seria apenas 1 real. “Se o governo aumentasse 1 real o salário mínimo poderia cobrar? Se todo mundo pagasse daria para desonerar a folha”.