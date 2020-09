Governo ironiza promessa de Biden de ajudar Amazônia com US$ 20 bi

Chamou a atenção dos brasileiros a promessa do candidato democrata Joe Biden de transferir 20 bilhões de dólares para ajudar a proteger a Amazônia. Contudo, o governo brasileiro não comprou a promessa. “Só uma pergunta: a ajuda de 20 bilhões de dólares do Biden é por ano?”, questionou Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. O valor prometido, que convertido representa quase 115 bilhões de reais, segundo o ministro, seria cerca de 40 vezes maior do que era o Fundo Amazônia, que era custeado pela Noruega. Na verdade seria cerca de 30 vezes maior. “20 bilhões de dólares anuais são apenas um quinto do que nos foi prometido anualmente no Acordo de Paris”, afirmou ao Radar Econômico.

Durante o debate realizado na noite de terça-feira, 29, contra o presidente americano e candidato à reeleição, Donald Trump, também teve uma ameaça ao país. Biden disse que, se eleito presidente, pressionará o Brasil para que cuide da floresta e que poderia aplicar sanções internacionais ao país.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter