Governo homenageia agricultor com homem armado

Um homem arando a terra, dirigindo um trator, com a mão na terra, com hortaliças nas mãos. As opções são inúmeras, mas a Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro escolheu a foto com a silhueta de um homem armado, em meio a ramos de plantas, para homenagear os trabalhadores no Dia do Agricultor. Segundo o texto, a homenagem é aos agricultores brasileiros, que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas. Não é de hoje que o governo estimula o armamento desenfreado da população.

https://twitter.com/secomvc/status/1420353396956086272