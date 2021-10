Governador em exercício veta totalmente projeto do fim da meia-entrada

Atualizado em 30 out 2021, 09h29 - Publicado em 30 out 2021, 08h53

O governador de São Paulo, João Dória, pediu e o governador em exercício, Carlão Pignatari, assumiu o ônus do projeto do fim da meia-entrada. Pignatari vetou totalmente o projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa no meio da semana. O veto foi publicado no Diário Oficial neste sábado, 30. O deputado é presidente da Alesp e assumiu o cargo porque tanto Doria quanto o vice-governador, Rodrigo Garcia, estão fora do país. Doria estava em Dubai e sinalizou a aliados que iria pedir que Pignatari desse conta do projeto. Ele deu.