General assume Petrobras com diretores de carreira da estatal

O general da reserva Joaquim Silva e Luna assumiu nesta sexta-feira, 16, a presidência da Petrobras. A empresa também anunciou a nova diretoria, escolhida pelo Conselho de Administração, que é composta por profissionais de carreira da estatal, o que pode compensar a falta de experiência do novo presidente no setor. Silva e Luna vem de uma temporada em Itaipu, mas antes disso só teve experiência na área militar. Na bolsa de valores, as ações estão em queda e são negociadas a uma cotação muito próxima do dia em que os papéis foram ao fundo do poço, ainda em fevereiro, com a interferência de Jair Bolsonaro que culminou na troca da direção. Os investidores temem que Silva e Luna atenda os desejos do presidente e altere a forma de repasse dos preços do petróleo no mercado internacional aos combustíveis.