Fiocruz diz que não tem como trazer insumos. Mandetta: e os aviões da FAB?

“Cadê os gênios da logística? Cadê o Itamaraty? Cadê os aviões da FAB? Cadê o governo?” Esta foi a reação do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois de ler as declarações do diretor da Bio-Manguinhos, Maurício Zuma, que disse ao UOL que já “acendeu o alerta amarelo” para possíveis atrasos nas entregas na vacinação após negativas de empresas estrangeiras em realizar voos para o Brasil. O Radar Econômico procurou o Ministério da Saúde, a assessoria da presidência da República, o Itamaraty e o Ministério da Defesa para saber quais medidas estão sendo tomadas para evitar atrasos na entrega das vacinas contra Covid-19 que serão produzidas pela Fiocruz e não recebeu nenhuma resposta até a publicação desta nota. Assim que recebermos algum posicionamento, vamos publicá-los.