Fintech dá gasolina cara de graça para ganhar clientes

Na guerra das fintechs vale tudo, até dar gasolina cara de graça. A PagSeguro vai devolver 10 reais em cashback para quem abastecer até 70 reais. A fintech também promete devolver até 2% do que a pessoa gastar abastecendo o carro até o final da promoção. Claro, tem que virar cliente PagBank ou usar o app da empresa para fazer o pagamento. Mas vale lembrar que ganhar 10 reais em gasolina já não é assim nenhuma Brastemp. Os preços do combustível subiram tanto que com esse valor não dá nem para botar dois litros de gasolina no carro. A média da gasolina está em 5,49 reais depois dos consecutivos reajustes promovidos pela Petrobras. No começo do ano, com 10 reais dava para botar um pouco mais de dois litros no tanque.