Fachin bloqueia R$ 1 bi em outorgas de saneamento sob Renan Filho

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou o bloqueio de 50% do valor da outorga que deve ser paga pela BRK Ambiental ao governo de Alagoas, sob o comando de Renan Calheiros Filho. A quantia é referente ao leilão da concessão dos serviço de água e esgoto para a região metropolitana de Alagoas e os valores correspondem a 1 bilhão de reais. No dia 25 de outubro, o PSB ingressou com uma petição pedindo o bloqueio total do valor das outorgas. Num vai-não-vai incessante entre a família Calheiros e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB), a prefeitura é uma das quais defendem que as outorgas devem ser pagas aos municípios, que garantem a operacionalização dos sistemas de água e esgoto.