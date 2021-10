Executivos estão mais preocupados com economia do que com cenário político

Otimistas, mas com o pé no chão. É assim que os executivos brasileiros estão vendo a economia, segundo a CFO Survey, pesquisa realizada pela Deloitte. A primeira pergunta era a seguinte: “a partir do contexto da pandemia do Covid-19, como você analisa o atual cenário econômico do Brasil para o seu negócio?”. Ao todo, 63% disseram acreditar na retomada da economia a partir de janeiro (a pesquisa foi respondida em junho). Quando perguntados sobre os 5 maiores riscos para a empresa, 68% assinalaram a resposta que falava de “incertezas ao cenário econômico”. De acordo com os pesquisadores, os executivos estão atentos a indicadores econômicos como inflação, desemprego, variação do PIB e câmbio, e têm consciência da possibilidade de mudança dos indicadores, alterando consequentemente as condições para seus negócios. Entre outros riscos, o cenário político foi assinalado por 48% dos executivos, apesar de as eleições já estarem nas ruas. A volatilidade do câmbio foi marcada por 48% dos entrevistados e a variação dos preços das commodities por 38%. A pesquisa foi feita com 151 executivos.